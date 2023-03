Apple stále kašle na opravu jedné z nejotravnějších chyb macOS Ventura

S příchodem nové aktualizace macOS Ventura 13.3 bohužel nedošlo k opravě palčivého problému některých uživatelů se síťovým připojením, který se projevil v posledních měsících. Apple opravu neslíbil a dosud ji ani veřejně nepřiznal. Situace se sice netýká velkého množství uživatelů, nicméně byla opakovaně hlášena již od listopadu 2022.

Potíže se projevují tak, že v případech, kdy se uživatelé dříve mohli bez problémů připojit k zařízením nebo ze zařízení Apple k systému Windows prostřednictvím protokolu SMB, to najednou není možné. Společným jmenovatelem je zmíněný protokol SMB, jinak jsou ale hlášení dosti různorodá a poměrně nekonzistentní na to, aby bylo možné zúžit, v čem přesně chyba spočívá.

Na fóru podpory společnosti Apple již v listopadu 2022 napsal jeden z uživatelů: „Používám systém sdílení souborů SMB pro přístup k souborům na svém MacBook Pro z iPhonu 12 v místní síti. Až dosud to bylo robustní, spolehlivé a rychlé. Po aktualizaci mého MacBooku na Venturu 13.0 a iPhonu na iOS 16.1 nemohu notebook připojit k telefonu ani ke starému iMacu s Monterey 12.6“.

Majitelé Maců se mohou připojit k sítím nebo jiným počítačům přímo ve Finderu pomocí nabídky Otevřít a dále Připojit k serveru. Ve většině případů se pro toto sdílení používá Samba, což by naznačovalo, že jde o obecný problém macOS Ventura a tohoto protokolu. Jenže pak by se potíže měly týkat většiny uživatelů, ovšem tak tomu není. Ti dotčení na fórech podpory společnosti Apple očekávali, že Apple najde příčinu i řešení a doufali, že se ho dočkají s macOS Ventura 13.3. Bohužel tak nezbývá, než prozatím hledat alternativní cesty.

O jednu takovou se podělil uživatel fóra podpory společnosti Apple s přezdívkou abromber. V reakci na předchozí pokyny k restartování a opětovnému připojení síťových zařízení navrhuje následující postup. Přejděte do Nastavení, Obecné, dále Sdílení a klikněte na kolečko s písmenem ‚i‘ vedle přepínače. Zobrazí se seznam. Odeberte všechny položky. Poté sdílení souborů vypněte a restartujte počítač. Následně sdílení opět zapněte. V případě jmenovaného uživatele to přineslo kýžený výsledek.

Nelze ovšem zaručit, že tento postup bude fungovat ve všech případech, ale třeba zrovna u vás to efekt mít může. Jiní uživatelé spojují problém s rozšířenými atributy souborů nebo vlastními ikonami, pokud by však obojí platilo univerzálně, byl by problém určitě mnohem rozšířenější. Doufejme, že se tedy brzy dočkáme vyřešení ze strany Applu ke spokojenosti všech.