K Macům půjdou s příchodem macOS Ventura připojit herní volanty a pedály

Zdá se, že to Apple myslí do budoucna se hraním na Macích skutečně vážně. Poté, co v pondělí oznámil na WWDC u macOS Ventura podporu rámce Metal 3, se totiž nyní podařilo při prozkoumávání tohoto operačního systému zjistit, že k nim lze připojit celá řada herních ovladačů – a co víc, dokonce už i herní volanty s pedály.

Podpora herních ovladačů doposud u Apple produktů vcelku vázla a nejspolehlivějšími řešeními byly proto doposud ovladače od Xboxu a PlayStationu. To se však nyní rozhodl Apple změnit a to ve velkém stylu. Po včerejších zprávách o podpoře dvojovladačů od Nintenda se totiž ukázalo, že se s podporou myslelo třeba i na volanty v čele se setem Logitech G290 a G29. Jinými slovy, Apple se snaží svůj systém otevřít zcela evidentně co možná největšímu množství her všech žánrů, což je bezesporu skvělá zpráva.

Je nicméně třeba pamatovat na to, že podpora herních ovladačů je jedna věc a podpora samotných Maců ze strany vývojářů her věc druhá a zcela odlišná. Jinými slovy, pokud se vývojářům do optimalizace her pro Macy chtít nebude, ve výsledku bude připojitelnost nových herních ovladačů svým způsobem zbytečná. Je však pravdou, že nové ovládací možnosti mohou být pro vývojářská studia skutečně velkou motivací. Přeci jen by jejich hry potenciálně byly díky tomu výrazně hratelnější.