Apple vydal finální bety iOS 16.6, iPadOS 16.6, tvOS 16.6, watchOS 9.6 a macOS Ventura 13.5

Pokud jste se v uplynulých týdnech rozhodli zapojit do vývojářského beta testování nových jablečných systémů, máme pro vás dobrou zprávu. Apple se totiž před pár minutami rozhodl uvolnit 6. a tedy i finální bety iOS 16.6, iPadOS 16.6, tvOS 16.6, watchOS 9.6 a macOS Ventura 13.5. Další fázi testování operačních systémů představených v loňském roce je tedy tu. Co přesně je ve 6. betách nového sice v tuto chvíli nevíme, nicméně bychom se to měli dozvědět v horizontu několika nadcházejících hodin.