Apple vydává macOS Ventura 13.5.1. Co obsahuje nového?

Apple vydal novou aktualizaci macOS Ventura, která je označena verzí 13.5.1. Jedná se tedy o setinovou aktualizaci, od které nelze čekat zázraky, protože v ní jde obvykle především o opravy chyb.

I z toho důvodu je popis změn poměrně krátký, kdy se v něm zmiňuje jen: „macOS Ventura 13.5.1 opravuje problém v nastavení systému, který brání zobrazení oprávnění k poloze.“ Pokud jste tedy touto chybou také trpěli, nová aktualizace ji opraví.

Jestli se dočkáme do uvedení macOS Sonoma někdy v říjnu ještě další desetinové aktualizace sice nevíme, je to ale velice pravděpodobné. Nové funkce však ve Ventuře čekat opravdu nemůžeme, protože ty si Apple schovává právě až do připravované novinky.