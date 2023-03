Zahrajte si na iPhonu Tetris a získejte Apple TV+ na měsíc zdarma

Už v pátek dorazí na Apple TV+ film Tetris, který vypráví o tom, jak se Tetris stal jednou z nejpopulárnějších her na světě. Jablečná společnost se v duchu brzkého vydání filmu spojila se společností PlayStudios a poskytne za hraní Tetrisu měsíční zkušební období Apple TV+ zdarma.

Společnost PlayStudios je známá spolupracemi se značkami poskytující zábavu. nyní jde o velmi zábavnou a jedinečnou příležitost, kterak si Apple TV+ vyzkoušet. Je třeba stáhnout na iPhone či iPad z App Store hru Tetris a nahrát 2 tisíce bodů, které posléze za měsíc zkušební doby vyměníte. Podle webu AppleInsider jim trvalo výzvu splnit pouze 5 kol. Nejde tedy o nic nereálného. Měsíční bezplatná zkušební verze je k dispozici pouze pro nové předplatitele a je třeba ji uplatnit do 8. června 2023. Využít ji nemohou ti, kteří mají předplacený (nebo si předplatí) balíček Apple One. „Jde o vzrušující evoluci pro Tetris a průkopnický pokrok pro běžné mobilní hraní. Naši hráči získávají věrnostní body za to, že dělají něco, co mají rádi,“ řekl Andrew Pascal, generální ředitel PlayStudios. Jestliže tedy máte rádi Tetris a zároveň vám není proti srsti vyzkoušet na měsíc Apple TV+, zapojte se do výzvy.

Hru Tetris stáhnete zde