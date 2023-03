P5idejte si WWDC 2023 do kalendáře jedním kliknutím

WWDC 2023 se uskuteční v pondělí 5. června 2023 od 19:00 našeho času, kdy začíná úvodní keynote WWDC 2023. Apple na letošní vývojářské konferenci představí MacOS 14, iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 a tvOS 17. Abyste akci nezmeškali, můžete si ji již dnes jediným kliknutím přidat do kalendáře iCal ve vašem Macu nebo iPhonu. Stačí kliknout na přidat WWDC 2023 do kalendáře a událost se automaticky přidá do vašeho kalendáře. Akci budeme samozřejmě jako každý rok i letos přinášet živě a přímý přenos z WWDC 2023 můžete sledovat na Letem světem Applem 5. 6. 2023 od 19:00 našeho času.