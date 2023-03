Mobilní data v ČR hned tak nezlevní, EU do toho hodila vidle

Štvou vás současné ceny mobilního internetu? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Naděje na jejich snížení je totiž opět v nedohlednu, jelikož Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) se u Evropské komise (tedy výkonného orgánu Evropské unie) nepodařil protlačit návrh na regulaci. To jinými slovy znamená, že ČTÚ nebude moci ze své pozice trh více regulovat a tím zajistit Čechům nižší cenu mobilních dat.

Není žádným tajemstvím, že cena mobilních dat, ale i ostatních mobilních služeb je v České republice výrazně nad průměrem Evropské unie. Tento trend se však bohužel dlouhodobě nedaří změnit a mobilní služby cenově dostat na přijatelnější úroveň. ČTÚ proto chtělo Evropskou komisi přesvědčit o tom, že tři tuzemští operátoři jednají ve shodě, kvůli čemuž se na našem trhu nemůže objevit žádný čtvrtý hráč, který by dokázal s cenami služeb něco udělat. Pokud by však bylo prostředí na trhu přívětivější, mezi velkou trojku by se přeci jen noví operátoři (byť zřejmě jen virtuální) prosmýkli a mohli by s cenami zahýbat. Evropská komise nicméně nevnímá dosavadní fungování trojice českých operátorů jako společné a tudíž neposvětila ČTÚ regulaci velkoobchodního trhu s mobilními daty. ČTÚ se tak bude muset i nadále spoléhat na mírnější mechanismy, které však evidentně k ničemu nevedou.

Nezbývá než doufat, že se nynější dominantní postavení velké trojice tuzemských operátorů do budoucna změní natolik, že bude trh rázem pro další hráče příznivější. Dokud se tak však nestane, ani jednoho z velkých operátorů nenutí absolutně nic ke snížení cen svých služeb, kvůli čemuž je tak víceméně jasné, že si klidně i několikanásobně nižších cen, které si mohou užívat mnohé okolní země, jen tak nedočkáme.