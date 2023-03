V úspěch prvního AR/VR headsetu Applu nevěří ani jeho vlastní zaměstnanci

Chystaný AR/VR headset Applu by mohl být nakonec pořádný průšvih. Usuzovat tak lze nejen nejen z nedávných informací o tom, že jej chce kalifornský gigant uvést na popud Tima Cooka i přes jeho neúplné dokončení, ale také novinky zjištěné reportérem Markem Gurmanem. Tomu anonymní zdroje z Applu prozradily, že ve společnosti rozhodně nepřevládá nadšení, které bylo v minulosti pro chystané novinky naprosto typické.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že zatímco v minulosti za každým novým produktem stáli prakticky všichni lidé, kteří se na něm jakkoliv podíleli, a s trochou nadsázky by za něj dali ruku do ohně, nyní tomu tak není. I vývojáři, kteří se na vzniku AR/VR headsetu podepsali, jsou totiž údajně ochotni od něj dát ruce pryč, protože mu zkrátka nevěří a jsou skeptičtí k jeho prosazení. Poměrně zarážející je pak to, že musel Apple řešit určitý zaměstnanecký nesouhlas s produktem už při jeho vývoji, kdy inženýrské týmy houfně opouštěli pracovníci právě kvůli tomu, že se jim neměl líbit směr, kterým Apple produkt směřoval. Co přesně mělo lidem v Applu vadit nicméně zdroje neuvedly.

Další zajímavou věcí, která se Gurmanovi podařila zjistit, je to, že Apple údajně ani tak nespoléhá na prosazení se s headsetem u běžných uživatelů, jako spíš u firem, které by měly být headsety schopné velmi zajímavě využívat pro své podnikání. Přesně kvůli tomu měl nasadit i cenu pohybující se kolem 3000 dolarů, jelikož je mu už nyní jasné, že se na běžné uživatele příliš orientovat nechce. Zda je tato cesta správná či nikoliv však ve výsledku ukáže stejně až čas.