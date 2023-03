Nejslavnější fotku papeže vidělo za 48 hodin přes 6 milionů lidí, přitom neexistuje!

Žádná z fotek papeže nemá na sociálních sítích tolik shlédnutí. Za pouhých 48 hodin vidělo tuto fotografii více než 6,3 milionu lidí a rychlost shlédnutí se extrémním způsobem zvyšuje, přitom se dívám na fotku, která neexistuje. Obrázek papeže Františka, který vypadá extrémně stylově v nadýchané zimní bundě, který jako by vyšel z modní přehlídky Moncler, totiž vytvořila umělá inteligence. Fotografie, nebo v tomto případě spíše obrázek je tak realistický, že lidé skutečně věří tomu, že se jedná o nový model svatého otce. Opak je přitom pravdu. Obrázek vytvořila umělá inteligence, které uživatel pouze zadal, aby vytvořila obrázek aktuálního papeže, který však bude refelktovat nejnovější módní trendy a bude vypadat stylově. Jedná se o stejně podařené obrázky jako ty, na kterých je vidět dramatické zatýkání Donalda Trumpa, které přitom neproběhlo a celé jej vytvořila umělá inteligence. Je tedy jen otázkou času, než lidé uvěří nečemu, co se vůbec nestalo a přitom to je jen výplodem AI.