Niceboy představuje chytré bezpečnostní kamery

Tisková zpráva: Niceboy uvádí na trh další výrobky pro chytrou domácnost a nově vstupuje do segmentu bezpečnostních kamer. O bezpečí vašeho domova se postarají interiérová kamera ION Home Security Camera a kamera pro venkovní použití ION Outdoor Security Camera.

Inteligentní senzory a kvalitní obraz ve dne i v noci

Obě kamery pořizují záznam ve vysoké kvalitě Full HD (1920x1080p). Kamery disponují inteligentními senzory pro detekci pohybu a v případě vnitřní kamery i pro detekci zvuku. Kamera sama vyhodnotí, která situace je podezřelá a ihned vás na ni prostřednictvím aplikace upozorní a začne pořizovat záznam. Obě kamery jsou vybavené pokročilou technologií pro noční vidění – interiérová dohlédne na 10 metrů, venkovní až na 20 metrů.

Komunikace oběma směry a jednoduché používání

Díky tomu, že mají kamery zabudovaný jak mikrofon tak reproduktor, můžete své blízké nejen slyšet, ale můžete na ně i mluvit – a to odkudkoliv. Kamery se nastavují a ovládají v aplikaci Niceboy ION, do které může mít přístup celá vaše rodina a do které můžete rovněž přidat veškerá ostatní chytrá zařízení z rodiny ION. Stačí spojit svůj telefon či tablet přes WiFi v kameře a můžete začít vytvářet scénáře a časové plány, přesně na míru vašim potřebám.

Niceboy ION Home Security Camera

Klíčové vlastnosti:

Domácí bezpečnostní Wi-Fi kamera

Záznam ve vysoké kvalitě Full HD (1920x1080p)

Detekce pohybu i zvuku

Vestavěný mikrofon i reproduktor (obousměrný zvuk)

Noční viděni s dohledem až 10 metrů

Možnost rotace se zorným úhlem: 355°/90°

Slot pro MicroSD kartu o max. velikosti 128 GB

Kompatibilita s Google Assistant

Niceboy ION Outdoor Security Camera

Klíčové vlastnosti:

Venkovní bezpečnostní Wi-Fi kamera

Záznam ve vysoké kvalitě Full HD (1920x1080p)

Detekce pohybu

Vestavěný mikrofon i reproduktor (obousměrný zvuk)

Odolá jakýmkoli povětrnostním podmínkám (krytí IP66)

Noční viděni s dohledem až 20 metrů

Zorný úhel: 85°

Slot pro MicroSD kartu o max. velikosti 128 GB

