Nejlepší aplikace pro milovníky rostlin a zahradničení

Pl@ntNet je aplikace, která vám pomůže identifikovat rostliny s pomocí fotoaparátu vašeho iPhonu. Sám tuto aplikaci používám – moje zkušenost je taková, že vám v 99 % případů (pokud si na focení dáte záležet) poskytne spolehlivý výsledek. Rostliny můžete identifikovat podle listu, celkového vzhledu, květu nebo plodu. Aplikace PlantNet vám vždy nabídne přehled rostlin, které rostou v oblasti, ve které se právě nacházíte, a dozvíte se v ní také informace o rostlině, kterou jste právě identifikovali. Názvy rostlina jsou i v češtině, do knihovny rostlin můžete přispět i svými vlastními záběry.

Garden Answers Plant Id

Garden Answers slouží podobně jako zmíněná Pl@ntNet k identifikaci prakticky všeho, co vám roste na zahradě, za domem, nebo třeba v nedalekém lese. O nalezeném subjektu vám aplikace poskytne detailní informace. Garden Answers Plant Id vám ale také umí poskytnout užitečné informace o tom, co vaše rostliny trápí – ať už jsou to plísně, škůdci nebo jiné nepříjemnosti. Oblíbené výsledky vyhledávání si v aplikaci můžete uložit.

Aplikaci Garden Answers Plant Id stáhnete bezplatně zde.