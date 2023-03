Ovládací centrum na iPhone: Jak na něj a které prvky by v něm neměly chybět

Ovládací centrum je součástí uživatelského rozhraní iPhonů, kterému řada uživatelů nevěnuje příliš velkou pozornost. Přitom se jedná o nástroj, který nám může usnadnit a zefektivnit práci s iPhonem a ulehčit celou řadu úkonů. Jak si přizpůsobit Ovládací centrum na iPhonu a jaké položky by v něm neměly chybět?

Jak přidat položky do Ovládacího centra

Pokud jste čerstvým majitelem iPhonu nebo jste si dosud Ovládacího centra příliš nevšímali, určitě se vám bude hodit postup, jak přidat položky do Ovládacího centra. Spusťte na iPhonu Nastavení a klepněte na Ovládací centrum. V sekci Zahrnuté ovládací prvky najdete položky, které se již nachází v Ovládacím centru na vašem iPhonu. Pro odstranění vybrané položky klepněte na červené kolečko nalevo od jejího názvu a potvrďte klepnutím na Odstranit. Pokud chcete změnit pořadí jednotlivých položek, dlouze podržte tři vodorovné linky napravo od názvu vybrané položky a jednoduše panel s položkou přetáhněte na požadovanou pozici. Když v nastavení Ovládacího centra zamíříte až zcela dolů, najdete zde nabídku dalších ovládacích prvků. Pro přidání vybraného prvku do Ovládacího centra klepněte na zelené kolečko se znaménkem „+“.

Přístup v aplikacích a ovládání domácnosti

Na iPhonu si můžete zvolit, co se stane, když při spuštěné aplikaci provedete gesto pro aktivaci Ovládacího centra (potažení prstem z pravého rohu směrem do středu obrazovky u novějších iPhonů, potažení směrem nahoru ze spodní části displeje u starších modelů). Pokud v Nastavení -> Ovládací centrum zaškrtnete položku Přístup v aplikacích, budete moci aktivovat Ovládací centrum i tehdy, když budete mít zrovna spuštěnou některou z aplikací. Pokud tuto možnost deaktivujete, budete moci Ovládací centrum spustit pouze z plochy, případně ze zamčené obrazovky. V případě, že chcete do Ovládacího centra zahrnout také doporučené prvky pro ovládání příslušenství a scén v domácnosti, aktivujte v Nastavení -> Ovládací centrum položku Zobrazit ovládání domácnosti.

Prvky, které by neměly chybět v Ovládacím centru na vašem iPhonu

Každý má jiné potřeby a preference, proto je pochopitelné, že každý ve svém Ovládacím centru ocení jiné prvky. Existují ale položky, které se zde vyplatí každému. Jednou z těchto položek je budík. Pokud si každou noc nastavujete budík na jinou dobu, a nejste zrovna fanouškem zadávání těchto požadavků pro Siri, představuje aktivace budíku z Ovládacího centra snadný a rychlý způsob, jak tuto akci provést. Stejně tak jistě oceníte i minutku. Uživatelům, kteří se často pohybují mimo dosah nabíječky, se v Ovládacím centru jistě vyplatí dlaždice pro aktivaci režimu nízké spotřeby baterie, mezi další praktické položky patří funkce nahrávání obrazovky, Diktafon nebo přístup k rychlé poznámce. Pokud na iPhonu nemáte aktivované automatické přepínání do tmavého režimu a tuto změnu provádíte manuálně podle potřeby, můžete si do Ovládacího centra umístit i příslušnou dlaždici.