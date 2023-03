Dítě utratilo v App Store přes 17 tisíc, stačilo mu jen znát hloupou nedokonalost iOS

Na sociální platformě TikTok se tento týden objevilo video, které se okamžitě stalo virálním. Video ukazuje rozhořčenou matku, jejímuž dítěti se ve hře Roblox podařilo utratit přes 17 korun.

Roblox se těší velké popularitě zejména mezi dětmi a teenagery. Minihry v Robloxu je samozřejmě možné hrát zadarmo, hráči ale mohou získat spousty vylepšení, pokud si je zaplatí takzvanými Robuxy – speciální herní měnou, kterou lze získat za skutečné peníze prostřednictvím nákupů v aplikaci. Influencerka jménem Linzy Taylor tento týden sdílela video, na kterém popisuje situaci, kdy její desetiletý syn utratil v Robloxu 800 dolarů, tedy v přepočtu více než 17 tisíc korun.

Linzy Taylor na svém tiktokovém účtu popisuje, proč se jejímu synovi podařilo utratit tolik peněz. Na daném zařízení nebyla aktivována funkce Čas u obrazovky – jedinou ochranu tedy představovalo heslo k Apple ID. To sice její syn neznal, znal ale číselný zámek k odemčení zařízení. Právě díky znalosti číselného zámku se dítěti podařilo úspěšně potvrdit veškeré transakce, jelikož bylo schopné změnit heslo k Apple ID. O této problematice se více dočtete na vašem dalším článku Čtyři čísla: To jediné, co dělí útočníka od toho, aby vám zničil život.

Na zařízení bylo aktivované zadávání hesla pro každý nákup. Dítěti tedy stačilo uvést, že zapomnělo heslo, a poté zadat číselný zámek k zařízení a resetovat heslo. Linzy Taylor přiznala, že o existenci Času u obrazovky neměla tušení, a uvedla, že ji určitě začne využívat. O tom, jak pracovat s Časem u obrazovky, si můžete přečíst v jednom ze starších článků na našem sesterském magazínu.