Evropská komise: Smartphony a tablety budete opravovat, ne měnit za nové!

Evropská unie i nadále bojuje za to, aby 5 % celosvětové populace zachránilo planetu. Poté, co nebudeme mít auta se spalovacími motory a poté, co nebude salám vypadat jako salám a místo steaku si dáme salát, přichází další zcela zásadní věc. Evropská komise dnes přijala nový návrh o společných pravidlech na opravu produktů, které jsou podle rozhodnutí komise takzvaně opravitelné. V posledních letech se totiž podle Evropské komise stala výměna kusu za kus upřednostňována před opravou produktů, což vede ke zvýšení odpadu. Návrh nových pravidel usnadní podle Evropské komise opravu zboží místo jeho výměny. Větší poptávka by se pak měla více promítnout do sektoru oprav a podnítí prodejce a výrobce k rozvoji udržitelnějších obchodních modelů, tedy alespoň dle oficiálního vyhlášení Evropské komise.

Dnešní návrh má zajistit, že v rámci zákonné záruky bude opraveno více výrobků. Spotřebitelé budou mít také snadnější a levnější možnosti opravy výrobků, které jsou technicky opravitelné a to i poté, co jim vyprší zákonná záruční doba. Zpočátku by se to mělo týkat především větší elektroniky jako jsou pračky, ledničky, vysavače a tak dále, ale Evropská komise již nyní uvádí, že brzy se bude nařízení vztahovat také na chytré telefony a tablety. Návrh zavádí takzvané právo na opravu a to, jak v rámci zákonné lhůty kdy běží záruční doba, tedy v ČR dvou let, i mimo ni. V rámci záruční doby budou prodejci povinni nabízet opravu s výjimkou případů, kdy je to dražší než výměna. Kromě toho bude spotřebitelům k dispozici nový soubor práv a nástrojů, díky kterým se oprava stane dostupnější. Výrobci budou muset nabídnout spotřebitelům online platformu pro opravy, která je spojí s opraváři a prodejci repasovaného zboží v jejich blízkosti. Platforma umožní vyhledání podle norem kvality a pomůže spotřebitelům najít si atraktivní nabídky.

Evropská komise pak také ve svém návrhu požaduje, aby výrobci produktů, jako jsou pračky nebo ledničky, případně sušičky prádla, byli povinni nabízet základní díly pro opravu daného produktu minimálně 10 let od chvíle, kdy dodají na trh poslední kus daného produktu. Zda se i toto pravidlo rozšíří na smartphony a tablety není zatím jasné, ovšem z logiky věci je to nesmysl a týkat se to zřejmě bude i nadále jen velkých spotřebičů.

Podle EU ukázal nedávný průzkum, že 77 % Evropanů cítí osobní odpovědnost za to, aby omezili změnu klimatu. Vyřazené produkty jsou často životaschopným zbožím, které lze opravit, ale často jsou předčasně vyhozeny, což podle EU vede k 35 milionům tun elektroodpadu a 261 milionům tun emisí skleníkových plynů v EU ročně. Evropská komise uvedla, že tento návrh je jedním z dalších, které mají zajistit aby Evropa dosáhla svého cíle, stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Ja jen doplním, že možná by nebylo od věci, kdyby 32 000 zaměstnanců Evropské komise (koleqium), přestalo používat auta se řidičem, ve kterých často jezdí sami a oněch 27 euro komisařů by pak nemuselo používat na 50 kilometrovou vzdálenost soukromý tryskáč, pak by některá nařízení dávala větší smysl, než nyní.