Apple vymyslel způsob, jak obelstít nařízení EU o USB-C. Může se mu to však vymstít

Jednou z hlavních novinek letošní generace iPhonů má být přechod z Lightning portů, kterých se Apple drží již od iPhonu 5, na USB-C. K tomuto kroku se však Apple paradoxně nerozhodl tak úplně sám, nýbrž až na popud Evropské unie, která schválila zákon nařizující od podzimu 2024 u spousty elektroniky jednotný nabíjecí port, kterým se stalo právě USB-C. Apple by tedy sice mohl teoreticky přejít až příští rok s iPhony 16 (Pro), avšak podle prakticky všech zdrojů i uniklých informací to má v plánu „už“ letos. Pro svůj přechod si nicméně plánuje vytvořit určitý háček, který zabolí nejednoho uživatele.

V posledních týdnech jsme v souvislosti s USB-C porty iPhonů 15 (Pro) slyšeli poměrně dost zajímavých informací, které však veskrze nebyly vůbec pozitivní. Řeč je o nasazení pomalejšího USB-C portu z hlediska přenosových rychlostí dat na základní iPhony 15, které by se tak v tomto směru vyrovnaly základním iPadům 10, ale zejména pak o MFi certifikacích, kterými chce Apple de facto zlikvidovat necertifikované kabelové nabíjení. Prakticky všechny důvěryhodné zdroje se totiž shodují na tom, že chce Apple MFi zpřísnit a to konkrétně tak, že jen kabely, které budou touto certifikací disponovat, budou umožňovat kabelové nabíjení v plné rychlosti, zatímco všechny non-MFi budou nabíjet pomalu. Přitom nyní je MFi certifikace de facto jen zárukou toho, že dané příslušenství bude s iPhonem fungovat zcela správně, avšak není vyloučeno, že stejně správně bude fungovat i příslušenství bez certifikace.

Právě s drakonickým MFi pro USB-C však může (a podle analytiků zřejmě i bude) u Evropské unie pořádně narazit. EU totiž ve svém nařízení specifikuje, jak mají USB-C porty fungovat, aby si zajistila jejich jednotnost ve všech směrech, což by mělo vést ke kýženému snížení elektroodpadu. Apple však do této myšlenky hodlá evidentně hodit vidle, jelikož pokud skutečně přijde s MFi pro otevření plného potenciálu USB-C u iPhonů 15 (Pro), de facto rozhodne o výrobě příslušenství první a druhé kategorie a tedy ve výsledku o vznikání dalšího elektroodpadu. A právě to se Evropské unii líbit určitě nebude a už nyní se proto dají očekávat pokuty za ohýbání nařízení Applem. Ten se však může bránit tím, že svůj port neomezuje hardwarově, ale „jen“ softwarově, což by mělo teoreticky mohla být skutečně skulinka, kterou si EU nepohlídala.