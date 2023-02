Občanky a řidičáky v mobilu budou platit po celé EU! Už je pro ně vše potřebné schváleno

Zatímco platit mobilem není již řadu let žádný problém, legitimovat se policii, úřadům či při jiných příležitostech je stále potřeba jen klasickou fyzickou občankou. To se však naštěstí podle celé řady informací pocházejících zejména od ministra ČR pro místní rozvoj Ivana Bartoše zanedlouho změní díky spuštění mobilní aplikace, která Čechům umožní nahrát si do mobilu občanku, řidičák či jiné průkazy a těmi se v případě nutnosti prokazovat. A jak se nyní zdá, toto řešení bude uplatnitelné po celé EU, byť možná ne vyloženě to, které propaguje Bartoš.

Jelikož Evropská unie na digitalizaci poměrně intenzivně tlačí, zřejmě nikoho příliš nepřekvapí, že před pár dny schválil jeden z jejích orgánů – konkrétně pak Evropská komise – celoevropský systém digitální identity EUDI. Ten lze velmi zjednodušeně popsat jako jakousi platformu do jisté míry sjednocující aplikace členských zemí EU pro práci s doklady, kterými se budou moci jejich obyvatelé prokazovat stejně jako jejich fyzickými verzemi. Pozitivní je nicméně to, že ono sjednocení nebude na bázi snahy mít ve všech členských zemích stejné aplikace se stejnými funkcemi, ale na bázi sdílení několika stejných prvků kvůli tomu, aby bylo možné elektronické verze dokladů používat k prokazování se na celém území EU. Mezi tyto prvky patří například splňování bezpečnostní normy ISO 18013/5 a dále pak technické náležitosti typu autentizace přes QR kód, NFC či Bluetooth spolu s podporou plného fungování dokladů jak v offline, tak i online režimu. Zkrátka a dobře, EUDI má zajistit to, aby bylo možné digitální doklady bez problému využít de facto za každé situace.

Zdánlivě skvělá myšlenka EU však může v České republice nepatrně narazit v implementaci. Výše zmíněný Ivan Bartoš totiž ve svých prohlášeních vždy hovořil o aplikacích tvořených Státní tiskárnou cenin, které mají jako jakási virtuální peněženka pro doklady sloužit. Háček je však v tom, že podle dostupných informací se v tomto případě počítá s tím, že doklady uložené v eDokladovce by měly být zkontrolovatelné jen skrze aplikace k tomu určené, které budou mít k dispozici dané úřady (tedy de facto stejný princip jako v minulosti Tečka a Čtečka). Pokud tedy Státní tiskárna cenin „nenaskočí“ na platformu EUDI, v EU se zřejmě eDokladovkou jen tak neprokážeme. Dobrou zprávou je nicméně to, že sdružení CZ.NIC chystá vlastní aplikaci pro uchování digitálních dokumentů a ta má EUDI podporovat. Na druhou stranu však nebude řešení CZ.NIC pravděpodobně nabízet vše, co chystaná aplikace Státní tiskárny cenin, u které se počítá například s možností posílat přes ní nejrůznější žádosti na úřady a tak podobně. Abychom tedy mohli jednoduše digitálně komunikovat se státem a zároveň cestovat po EU bez fyzických kartiček, v telefonech budeme muset mít pravděpodobně dvě aplikace.