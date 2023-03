Midjourney: K čemu slouží, kolik stojí a jak ho používat?

Co je Midjourney? Tuto otázku si v poslední době klade čím dál více lidí. Umělá inteligence je spolu se svými nástroji na vzestupu, a běžným uživatelům může posloužit různými způsoby. Kromě generování textů se může jednat také o generování obrázků. Dnes se blíže podáváme na to, co je Midjourney, jak tento AI generátor obrázků funguje, co umí Midjourney, jak používat Midjourney a spoustu dalšího.

Co je Midjourney

Midjourney je online nástroj, který s využitím umělé inteligence dokáže generovat obrázky na základě textu, zadaného uživatelem. Jedná se o projekt stejnojmenné firmy. Midjourney je za určitých okolností k dispozici pro všechny uživatele, pro jedince i pro firmy. Díky principu umělé inteligence a strojového učení se Midjourney dokáže neustále vylepšovat, takže obrázky, které generuje v současné chvíli, jsou mnohem realističtější a přesněji odpovídají zadání ve srovnání s těmi, které Midjourney generovalo ve svých začátcích.

Midjourney jak používat

Jak používat Midjourney? Na rozdíl například od ChatGPT Midjourney nefunguje přímo na vlastních stránkách, ale na jednom ze serverů platformy Discord. Použití Midjourney je ale ve skutečnosti opravdu velmi jednoduché.

Jak malovat v Midjourney?

Přejděte na stránku Midjourney.com

Klikněte na Join the Beta.

Midjourney vás automaticky přesměruje na platformu Discord, kde je potřeba kliknout na Přijmout pozvánku .

. Rozhraní Discordu vám může na první přehled připadat chaotické, ale nelekejte se.

V seznamu místnosti v panelu nalevo klikněte na jedno z místností s názvem Newbies.

Do textového pole ve spodní části zadejte „/imagine“ (bez uvozovek), následované požadavkem na obrázky. Požadavky musí být zadány v angličtině. Pokud angličtinu neovládáte, můžete si požadavky nechat přeložit třeba v aplikaci .

. Midjourney začne s generováním čtveřice obrázků na základě vašeho zadání. V kanále obvykle komunikuje obrovská spousta uživatelů, může se tedy stát, že chvilku potrvá, než mezi odpověďmi najdete tu svou.

Midjourney vám vygeneruje mřížku se čtveřicí obrázků. Kliknutím na V vygenerujete lehce pozměněnou variantu vybraného obrázku, kliknutím na U vygenerujete větší, detailnější verzi vybraného obrázku.

Jak stahovat obrázky z Midjourney

Zvolte obrázek, který se vám nejvíce líbí, a pod mřížkou vygenerovaných obrázků klikněte na U s příslušným číslem (pokud vás zaujal čtvrtý obrázek, klikněte na U4).

Jakmile se obrázek vygeneruje, můžete jej buďto tlačítky pod obrázkem upravit, zareagovat na něj, nebo jej stáhnout do vašeho počítače.

Stažení obrázků z Midjourney proběhne tak, že na obrázek kliknete a poté zvolíte Otevřít v prohlížeči pod obrázkem.

pod obrázkem. Následně můžete stáhnout plnou verzi obrázku.

Kolik stojí Midjourney?

Pokud si kladete otázku, kolik stojí Midjourney, vězte, že tento nástroj můžete používat zdarma. V rámci bezplatné verze vám však Midjourney bude věnovat pouze 25 minut času. Pokud chcete Midjourney používat ve větším měřítku, budete si muset zaplatit Pro verzi. Midjourney placená verze v současné chvíli nabízí tři plány.

Midjourney placení

Basic: 10 $/měsíčně, 3,3 hodiny času měsíčně

Standard: 30 $/měsíčně, 15 hodin měsíčně

Pro: 60 $ měsíčně, 30 hodin měsíčně