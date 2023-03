Red Bull začal prodávat simulátor F1 za více než 3 miliony korun

Ačkoli základem businessu společnosti Red Bull je stále prodej obarvené vody, miliardy se točí také na zcela jiných místech než v plechovkách. Oracle Red Bull Racing je doslova stroj na peníze, tým v čele s Maxem Verstappenem má i letos nakročeno k třetímu titulu mistrů světa v řadě. Pokud chcete trénovat a přiblížit se časům Maxe nebo Checa Pereze, pak práve pro vás je určen simulátor monopostu RB18.

Pro výrobu tohoto simulátoru byla totiž použita oficiální CAD data Oracle Red Bull Racing z monopostu RB18 pro sezónu 2022. Na celý vývoj a následnou výrobu dohlížel samotný Red Bull a použil stejné postupy, jako při výrobě skutečného monopostu, jen s aerodynamikou si tentokrát nemusel Adrian Newey příliš lámat hlavu. Simulátor váží 160 kilogramů. Jeho délka je 4,1 metru, šířka 1,4 metru a výška 1,2 metru.

Na druhou stranu, i když jsem velký fanoušek Red Bullu a sám se o simulátory zajímám a chci si nějaký postavit, musím říct, že zde platíte skutečně 90 % celkové ceny za to, že sedíte v něčem, co vypadá 1:1 jako skutečný monopost, respektive jeho přední část. Co se totiž samotného hardware týká, dokážete se dostat na 1/10 částky, kterou chce Red Bull za tento simulátor, a budete mít to stejné, jen to nebude zabaleno do krásného kabátu. Ovšem pokud máte stylovou garáž, kde je pár supersportů a posezení pro kamarády, pak v ní bude RB18 vypadat trošku jinak než cokoli, co dokážete postavit sami.

Ovšem výrobce nikde neuvádí nic o tom, že by se simulátor nakláněl nebo že by měl jakoukoli jinou odezvu pro jezdce než tu, kterou cítí ve volantu. Právě simulace pohybu vozu je přitom tím nejdůležitějším, co odděluje skutečné simulátory od toho, že si doma k počítači zapojíte nějaký ten ovladač od Fanatec. I v případě pohyblivých simulátorů se přitom dostanete na částku maximálně 20 000€ a to už máte skutečně velmi zajímavý stroj.