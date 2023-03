Bývalý inženýr Applu prozradil, proč je Siri tak tragická

Digitální hlasová asistentka Siri od Applu prochází již léta intenzivním vývojem – alespoň podle tvrzení samotné cupertinské společnosti, zároveň ale řadu let čelí kritice nejen ze strany uživatelů. Pravdou je, že Siri zejména ve srovnání s některými konkurenty přece jen dost chybí k dokonalosti. Její nedokonalosti jsou ještě výraznější ve srovnání se stále populárnějšími AI chatboty. Proč tomu ale tak je?

Podle odborníka, který byl kdysi pověřen vylepšováním hlasového asistenta společnosti Apple, Siri jednoduše nemůže konkurovat ChatGPT a dalším chatbotům, protože byla vytvořena za pomoci nesprávného systému. Dobrou zprávou je, že stále existuje jistá naděje na budoucí zlepšení. Společnost Apple totiž podle dostupných zpráv pracuje na náhradě, která je budována tak, aby se Siri se svými službami více podobala platformě ChatGPT.

Siri za ChatGPT skutečně pokulhává. Proč tomu tak je? John Burkey, který byl najat společností Apple již v roce 2014, aby se podílel na vývoji asistentky Siri, uvedl v rozhovoru pro deník New York Times, že Siri je postavena na obrovské databázi slov, která byla naprogramována tak, aby jim rozuměla. Pokud slovo, které uživatel řekne, v této databázi není, Siri neví, jak na něj reagovat. Tato databáze podle Burkeyho velmi ztížila práci se systémem. „Zdánlivě jednoduché aktualizace, jako je přidání několika nových frází do souboru dat, by vyžadovaly přestavbu celé databáze, což by mohlo trvat až šest týdnů. Přidání složitějších funkcí, jako jsou nové vyhledávací nástroje, by mohlo trvat téměř rok,“ uvedl Burkey v rozhovoru pro New York Times.

Platforma ChatGPT se naopak „učí“ na příkladu obrovského množství textových dat, a od počátku je vyvíjena tak, aby uživatelům poskytovala co možná nejvíce „lidskou“ zpětnou vazbu. Apple si naštěstí uvědomuje čím dá propastnější kvalitativní rozdíl mezi Siri a ChatGPT, proto momentálně údajně pracuje na propracovanějším hlasovém systému, a testuje nové funkce generování přirozeného jazyka. První známky toho, že k testování skutečně probíhá, lze vystopovat například v betaverzi operačního systému tvOS 16.4.