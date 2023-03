Apple chystá vlastní verzi ChatGPT!

Umělá inteligence hýbe v poslední době světem čím dál tím víc a to zejména díky chatbotu ChatGPT, který se těší mezi uživateli obrovské oblibě. Nelze se proto divit tomu, že se o tuto formu umělé inteligence začíná čím dál tím víc zajímat i samotný Apple. A podle zdrojů New York začal dokonce pracovat na vlastní verzi této AI, kterou by rád využil ve spojitosti se Siri a její budoucnosti.

Zdroje New York Times informují konkrétně o tom, že softwarové týmy Applu začaly zkoumat AI koncepty generování textu podle informací z databází a webů, na čemž je v současnosti založen právě ChatGPT. Vývoj je nicméně na úplném začátku a na výsledky si tedy budeme muset počkat pravděpodobně dlouhé roky. Vyloučit navíc stále nelze ani to, že se Apple nakonec rozhodne celý projekt uložit k ledu a raději využít řešení třetí strany, které v budoucnu koupí. Ať tak či tak, už nyní je jisté, že jej bude chtít Apple využít právě k vylepšení Siri, která je v současnosti v bídném stavu. Proč tomu tak je nicméně do jisté míry vysvětlil jeden z inženýrů, který na ní v minulosti pracoval. Dle jeho slov má být Siri založena na „těžkopádném kódu“, jehož aktualizace je extrémně složitá a i update základních funkcí je otázkou mnoha týdnů. Pro Apple je tedy možná jednodušší Siri vytvořit od základu s tím, že jí založí třeba právě na vlastní verzi ChatGPT a „nabalí“ na ní řadu dalších funkcí, na které jsme nyní zvyklí. Vše ale v tomto směru ukáže až čas.