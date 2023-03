IKEA představila nový reproduktor. Stojí pakatel a vzít si ho můžete klidně i do sprchy

Popularita malých přenosných Bluetooth repráčků je jednoznačně na vzestupu. Ostatně většina z nás má dnes svoji oblíbenou hudbu, podcasty a podobně ve svém telefonu a není proto od věci si je poslechnout nahlas či ve větší kvalitě právě z reproduktoru. Toho si je ostatně velmi dobře vědoma i švédská IKEA, která přichází s dalším kouskem do své nabídky elektroniky. Nový Vappeby je skromných rozměrů a nabídne až 80 hodin výdrže baterie, což určitě potěší. Neméně příjemná je i cena. V České republice jej lze totiž sehnat za pouhých 329 Kč.

Společnost Ikea je samozřejmě známá jako prodejce nábytku a domácích doplňků, ale v její nabídce lze najít i množství zajímavých produktů pro chytrou domácnost jako jsou chytré žárovky, zásuvky, bezdrátové nabíječky, kabely nebo smart reproduktory. V případě Vappeby se tentokráte nejedná o stylový design s technologií od Sonosu, ale o nenápadný cestovní Bluetooth reproduktor s velmi dostupnou cenovkou. Opravdu kompaktní rozměry 9 × 9 × 6 cm a hmotnost 190 gramů z něj činí ideálního společníka na cesty. Není třeba se bát ani vzít si ho k vodě nebo dokonce do sprchy. Díky krytí IP67 to není žádný problém. Je až překvapivé, že se výrobci povedlo do tak malého prostoru umístit reproduktor, akumulátor a samozřejmě Bluetooth konektivitu. Nechybí ani očko, díky kterému po provlečení šňůrky můžete Vappeby pověsit nebo připnout.

Pokud jde a bližší technické specifikace, moc se toho ze stránek produktu vyčíst nedá. Příslib čistého a silného zvuku, by jistě bylo dobré podpořit alespoň údaji o výkonu. O čem už ale výrobce hovoří je, že umožňuje párování dvou Vappeby do sterea, což v této cenové kategorii není úplně běžná záležitost. V případě provozu na 50 % hlasitosti si lze užít až 80 hodin nepřetržitého poslechu díky baterii s. kapacitou 2600 mAh. Nabíjení probíhá přes USB-C port, nabíječku a kabel je ale třeba mít vlastní, protože je v balení nenajdete.

Vappeby je již nyní k dispozici v obchodních domech Ikea v České republice v černém a červeném provedení, žlutá varianta je k dostání pouze v zahraničí. Na první pohled Vappeby působí, jako příjemné řešení za rozumnou cenu. Uvidíme jak tomu bude na první poslech.