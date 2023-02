IKEA představila chytrý monitor kvality vzduchu, vypadá skvěle a podporuje HomeKit

Švédský nábytkářský gigant IKEA už dávno není jen o poličkách, skříních či postelích. Již relativně dlouho se totiž věnuje i prodeji vlastní elektroniky a to jak ve formě nejrůznějších lamp, kabelů či nabíječek, tak i ve formě chytrých doplňků do domácnosti v čele se žárovkami, motorky pro automatizaci žaluzií či rolet nebo třeba čističkami vzduchu. Před pár hodinami pak IKEA představila skrze tiskovou zprávu další přírůstek do své rodiny smart produktů. Ten nese název VINDSTYRKA a jedná se o chytrý monitor kvality ovzduší v interiéru.

Zařízení vypadá na první pohled do jisté míry jako jednoduchá malá meteostanice, jelikož disponuje relativně velkým displejem pro zobrazování měřených údajů. Těch přitom není rozhodně málo – monitor totiž dokáže změřit vlhkost vzduchu, teplotu, úroveň těkavých organických sloučenin ve vzduchu či množství prachových částic PM2,5. To vše následně zobrazí přehledně na displeji, ale zvládne to taktéž přes mobilní aplikaci Apple Domácnost, Google Asistent a další. Zařízení lze totiž propojit se smart hubem DIRIGERA, který podporuje Matter, díky čemuž jej tedy lze spárovat s celou řadou platforem a asistentů. Samostatně však bohužel VINDSTYRKA s Domácnosti ani jinými aplikacemi nekomunikuje.

Co se týče ceny a data vydání, o těchto věcech zatím IKEA mlčí. Víme tak zatím jen to, že bychom se měli uvolnění produktu na pulty obchodů dočkat někdy v průběhu dubna za blíže nespecifikovanou cenu. Obecně se ale dá předpokládat, že ta příliš vysoká nebude, jelikož se smart produkty IKEA vyznačují právě svou cenovou dostupností oproti konkurenci. Tou nejbližší je pak pro VINDSTYRKU nejspíš Eve Room, který se v Česku prodává za 2499 Kč.