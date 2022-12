IKEA představila hybrida lampy s reprákem, podporuje Apple HomeKit i AirPlay 2

Tři roky po první spolupráci odhaluje IKEA a společnost Sonos novou stojací lampu s vestavěným reproduktorem SYMFONISK, se kterým svůj domov celý hravě rozezníte.

Původní stolní lampa s reproduktorem SYMFONISK byla uvedena na trh v roce 2019 a byla prvním výrobkem, který IKEA vyvinula společně se společností Sonos. Spolupráce pokračuje představením nové verze reproduktorů SYMFONISK, tentokrát v podobě stojací lampy. Stejně jako u všech předešlých výrobků ve spolupráci se společností Sonos kombinuje i stojací lampa SYMFONISK vysokou kvalitu zvuku s promyšleným designem a je zároveň také inovativním způsobem, jak maximálně využít prostor v domácnosti.

„Získali jsme mnoho důležitých poznatků o tom, jak si chtějí lidé světelně a zvukově vybavit svou domácnost. Také dobře víme, že mnoho lidí by rádo doma mělo několik různě rozmístěných a silných zdrojů světla, aby tak mohli navodit tu správnou atmosféru. Zamýšleli jsme se nad tím, jak vyřešit situaci, kdy člověk nemá doma dost místa na stůl, na který by si lampu postavil, a tak jsme vymysleli lampu stojací,“ vysvětluje Stjepan Begic, Range Design Leader v IKEA of Sweden.

IKEA a Sonos si uvědomují, jak jsou světlo a zvuk důležité a jak pozitivně působí na život v domácnosti. Navodit tu správnou atmosféru pomocí světla a zvuku je pro kolekci SYMFONISK klíčové. Výrobky SYMFONISK jsou u zákazníků populární, protože jim umožňují integrovat zvuk ve vysoké kvalitě do funkčního nábytku, čímž se zároveň vyřeší i jeden z největších problémů, které mohou vyvstat při instalaci reproduktorů, a to je najít pro ně vhodný prostor a zařídit, aby splynuly s ostatním vybavením místnosti.

„Od chvíle, kde jsme uvedli první reproduktory SYMFONISK, jsme pilně pracovali se získanými poznatky, abychom dokázali vytvořit nábytek, který nejen pěkně zní, ale který propojuje svět zvuku a bytového zařízení více, než to kdy bylo možné,“ říká Stjepan Begic.

Stojací lampa s vestavěným reproduktorem SYMFONISK byla navržena s ohledem na jednoduchost a nabízí vysokou kvalitu zvuku, a přitom bude váš obývací pokoj zalévat hřejivým světlem. Stojací lampa s reproduktorem je dostupná s bambusovým stínidlem a lze ji dále přizpůsobit dalšími stínidly SYMFONISK, která je možné si koupit samostatně. Ve spojení s dalšími výrobky z řady SYMFONISK nebo s jinými výrobky Sonos se dá lampa také používat jako zadní reproduktor, který zaplní celou místnost světlem i zvukem, a vytvoří tak domácí kino.

„Stojací lampa s reproduktorem SYMFONISK je skvělým příkladem toho, jak naší společnou spoluprací přetváříme tradiční pojetí zvuku v domácnosti,“ uvedla Sara Lincoln, Principal Product Manager v Sonos. „Stojací lampu s reproduktorem jsme vytvořili tak, aby nejen dobře zněla, ale aby se dala přizpůsobit svému okolí. Funguje hladce se všemi našimi reproduktory Sonos a je skvělým návrhem pro ty, kteří si své domácí kino chtějí obohatit o pár zadních reproduktorů, například v kombinaci s našimi soundbary Ray a Beam,“ vysvětluje Sara Lincoln.

Všechny výrobky ze série SYMFONISK jsou součástí systému Sonos, díky čemuž je připojení k audio a videoobsahu jednoduché. Díky hubu pro chytré výrobky DIRIGERA od IKEA si můžete svou stojací lampu s reproduktorem SYMFONISK přidat do své aplikace IKEA Home smart (a tedy i do HomeKitu) a s pomocí dalších chytrých zařízení si tak můžete vytvářet scény, které pozitivně ovlivní chvíle, které trávíte doma. Super je, že k dispozici je kromě podpory HomeKitu/Matter i podpora AirPlay 2.

Stojací lampa s reproduktorem SYMFONISK bude na všech trzích IKEA dostupná od ledna 2023. Cena v USA by se měla pohybovat kolem v přepočtu 6000 Kč bez daně, u nás je pak třeba počítat s cenou o něco vyšší.