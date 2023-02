Ikea nabízí zajímavé stojánky na mobil za desítky korun

Ikea již řadu let nabízí různé příslušenství pro mobilní telefony a to včetně sotjánků. Ty lze pořídit za doslova desítky korun a některé z nich nevypadají vůbec špatně. Nejlevnější plastový stojánek, který je zároveň přívěškem na klíče vychází na 19Kč. Nejdražší a také nejnovější přírůstek do rodiny sotjánků od Ikea pak vyjde na 79Kč a je jím stojánek KRUBBET ve tvaru křesla, do kterého pohodlně usadíte váš mobilní telefon. Pokud tedy hledáte možnost, jak si telefon postavit na stůl nebo noční stolek a zároveň nepožadujete bezdrátové nabíjení, zkuste zabrouzdat na stránky Ikea a třeba vám nějaký z nich padne do oka.