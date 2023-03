Epic rozdává zdarma na PC jednu z nejlepších strategií posledních let

Herní obchod Epic Games Store je mezi hráči velmi oblíbený zejména pro svou dlouhodobou akci na hry zdarma, které rozdává každý týden. Pravdou sice je, že v poslední době už nebyly hry zdarma tak dobré, jako tomu bylo při startu akce (ostatně, vzpomeňme třeba na rozdávání GTA V či Kingdom Come), avšak čas od času dokáže Epic vytáhnout pořádnou pecku z rukávu i nyní. Přesně to se stalo i tento týden, kdy je pro PC hráče k dispozici Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War.

Warhammer 40,000: Gladius Relics of War je fantasy strategie, ve které proti sobě stojí několik frakcí s jasným cílem – zmocnit se co největšího kusu země. Jelikož však nabízí hra i singleplayerovou složku, nebudeme jí raději více spoilerovat a jen prozradíme, že například na Steamu má 9 hvězdiček z 10, což znamená velmi kladné hodnocení. Super je navíc to, že se jedná o relativně nový titul, jelikož hra vyšla teprve v roce 2018. Díky tomu si tak u ní užijete jak dnešní herní mechaniky, tak i velmi solidní grafiku. Pokud jste tedy fanoušky strategických her i vy a vyžíváte se v hraní na PC, máte na víkend o zábavu postaráno.

Warhammer 40,000 Gladius – Relics of War můžete zdarma stáhnout zde