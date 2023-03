Kdy dorazí Spotify HiFi? Odpověď vás zřejmě naštve

Spotify patří mezi jedny z nejoblíbenějších streamovacích hudebních platforem. Když v roce 2021 oznámilo, že nabídne možnost bezztrátového poslechu s názvem Spotify HiFi, byli mnozí uživatelé nadšeni. Bohužel ani dnes, o dva roky později není známo, kdy k tomu dojde.

Podle The Verge má Spotify bezztrátovou kvalitu HiFi interně k dispozici více než rok a přístup k ní mají zaměstnanci. Plány se však změnily, když Apple Music a Amazon nabídli poslech hudby v bezztrátové kvalitě bez dalších poplatků.

Informace vycházejí z rozhovoru se viceprezidentem Spotify, který vedl Decoder a informací získaných The Verge. V rámci interview došlo i na téma Spotify HiFi, ale bohužel z něj nevyplynul žádný termín vydání ani bližší informace. Podle Soderstroma se po oznámení průmysl v mnoha ohledech změnil. Plán na spuštění bezztrátového poslechu zůstává, Spotify to chce ale provést způsobem, který, jak říká spoluprezident společnosti: „bude mít smysl pro nás i pro naše posluchače.“

Spotify údajně doufal, že nabídne bezeztrátovou hudbu na vyšší placené úrovni, což může stále. Představovalo by to zdroj příjmů a do hry by mohla vstoupit nabídka ještě většího množství funkcí, jako je například prostorový zvuk. Doufejme, že se pro mnohé posluchače jistě velmi vítaného spuštění Spotify HiFi v dohledné době dočkáme.