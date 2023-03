Spotify dostane na mobilech nový vzhled! Podívejte se, jak bude vypadat

Společnost Spotify tento týden na své konferenci Stream On představila výrazně přepracovanou verzi své aplikace pro zařízení s operačním systémem iOS a Android. Jedná se skutečně o výrazné změny.

Spotify se v rámci zmíněných změn veze na stejné vlně jako kontroverzní (a populární) sociální platforma TikTok. Vedení společnosti Spotify mluví v této souvislosti o „novém, dynamickém mobilním rozhraní“, které má umožnit ještě lepší objevování nového obsahu, a smysluplně prohloubit propojení mezi posluchači a jednotlivými umělci. Zmiňované novinky pak Spotify označuje ze svou vůbec největší evoluci.

Na hlavní obrazovce aplikace Spotify nyní uživatelé najdou vizuální náhledy playlistů, hudby, podcastů a dalšího obsahu včetně audioknih. Klepnutím lze obsah uložit, sdílet, nebo ještě více prozkoumat stránky jednotlivých interpretů či podcastů, zahájit přehrávání od začátku nebo naopak pokračovat v poslechu tam, kde skončilo přehrávání náhledu. V sekci pro objevování nového obsahu si uživatelé budou moci prohlédnout krátké klipy, zobrazené na základě jejich historie poslechu a vyhledávání, a objevovat nový obsah v aktualizovaných playlistech s názvy Discover Weekly, Release Radar, New Music Friday a RapCaviar.

Pokud vás novinky ve Spotify zaujaly, určitě se již nemůžete dočkat jejich uvedení do praxe. V průběhu letošního Spotify Stream On ale bohužel nezaznělo přesné datum, kdy by se revoluční aktualizace Spotify měla dostat mezi širokou veřejnost. Dojít by k tomu nicméně mělo nejpozději v průběhu několika příštích měsíců.