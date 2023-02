Spotify se zbavilo jednoho z nejoblíbenějších ovládacích prvků

Pokud jste v tomto týdnu zapnuli Spotify, možná vás služba upozornila na malou změnu. U skladeb totiž zmizelo tlačítko srdíčka, které umisťovalo skladby do vaší knihovny oblíbených skladeb, a bylo nahrazeno tlačítkem „+“. Tato změna je navržena tak, aby usnadnila ukládání skladeb, alb a podcastů a také přidávání obsahu do seznamů skladeb.

„Ode dneška spojujeme ikonu srdce a ikonu „Přidat do seznamu skladeb“ do jediného symbolu: tlačítka plus (+). Když stisknete plus (+), budete moci uložit a vybrat cíl pro jakoukoli skladbu, seznam skladeb nebo podcast pouhým klepnutím. Tento upgrade je nejnovějším krokem v naší probíhající práci na vytvoření intuitivnějšího prostředí – to vše vede ke snazšímu způsobu, jak se zapojit do poslouchání hudby a podcastů, které máte rádi,“ říká ve svém prohlášení Spotify. Společnost rovněž sdělila, že během testování funkce pomohla uživatelům ušetřit čas a také zvýšila pravděpodobnost, že si obsah po uložení znovu poslechnou. Nové tlačítko se začíná pomalu zavádět po celém světe (mně už se objevilo), přičemž během několika příštích týdnů by mělo být dostupné všem. Jde tedy o první malý krůček k novému designu aplikace, která by měla být dle spekulací podobná TikToku.