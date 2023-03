Prohlédněte si první 3D modely iPhonů 15 (Plus) a 15 Pro (Max)

Honba za úniky informací okolo chystaných iPhonů 15 neutichá. S poměrně zajímavým objevem se nyní vytasil japonský portál MacOtakara, kterému se do rukou dostaly makety iPhonů 15 (Plus) a 15 Pro (Max). Díky nim si tak můžeme konečně nový design, který Apple u iPhonů pro letošní rok plánuje, prohlédnout detailněji. Učinit tak můžete v galerii níže.

Stejně jako tomu bylo u maket v předešlých letech, i letos se podařily Japoncům získat od jejich zdrojů z Alibaba, které se již v minulosti ukázaly jako jedny z nejpřesnějších. Zdroje mají totiž zpravidla úzké vazby na výrobce příslušenství pro smartphony, kteří se snaží svými produkty předběhnout Apple a uživatele, kteří hodlají nové iPhony 15 zakoupit, řádně svým příslušenstvím předvybavit. Proto tak musí naprostou většinu detailů spojených s designem telefonů znát dlouhé týdny až měsíce před jejich samotným představením. Pokud by tomu tak nebylo, jejich příslušenství by mohlo být ve výsledku úplně k ničemu, jelikož by nebylo s ničím kompatibilní.

Ačkoliv nejsou makety jako takové příliš detailní, všimnout si na nich lze bez problému jak zaoblení hran, díky čemuž by se tak měly telefony držet opět o něco lépe než tomu je nyní, ale třeba i dalšího zvětšení fotomodulů u řady Pro (Max). Ty se tak opět po roce stávají o něco masivnějšími a pro leckoho odpudivějšími. Jinak ale vypadají iPhony 15 i 15 Pro dost podobně jako ty loňské, což však ve výsledku není tak úplně na škodu. S nynějším vzhledem iPhonů jsou totiž uživatelé spokojeni.