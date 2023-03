AirPods se naučí do dvou let monitorovat vaše zdraví

Apple Watch přijdou do dvou let zčásti o svou výjimečnost. Tvrdí to alespoň velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg, jehož zdroje lze označit za ty nejpřesnější vůbec, jelikož dle všeho pochází přímo z Applu. Ty tentokrát vynesly konkrétně informace o budoucích AirPods, které dostanou zdravotní funkce.

Že se sluchátka AirPods naučí monitorovat zdraví svých uživatelů se v posledních letech objevilo již několikrát, přičemž některé zdroje byly přesvědčeny dokonce o tom, že pár zdravotních funkcí přijde už s AirPods Pro 2. Nic takového se však nestalo, díky čemuž si tak pomyslný titul pro jediné zařízení se zdravotními funkcemi drží stále Apple Watch. Zdroje Gurmana nicméně tvrdí, že technologie pro monitoring zdraví přes AirPods jsou již takřka hotové a měly by být nasazeny do sluchátek v horizontu roku až dvou. Poměrně zajímavé je nicméně to, že se nemá jednat jen o měření teploty či snímání tepové frekvence, jak se doposud tvrdilo, ale dočkat se máme například i zdravotních funkcí spojených se sluchem. Co přesně si pod tím představit je nicméně bohužel nejasné. Nezbývá tedy než doufat, že budou stát novinky skutečně za to a hlavně, že budou z hlediska kvality alespoň na takové úrovni, jako tomu je u Apple Watch.