5 her pro Mac, které si nyní stáhnete zdarma

BLEAK: Welcome to Glimmer je fantastická 2D akční plošinovka s mimořádně vysokou obtížností a rozsáhlým originálním soundtrackem. Více než 20 úrovní. Několik hratelných postav. Bohatý příběh. BLEAK: Welcome to Glimmer je prvním dějstvím nadčasového příběhu o ztrátě a vykoupení.

