Google vám na YouTube umožní měnit si oblečení díky umělé inteligenci

Zatímco OpenAI ohromil celý svět tím, co umí a stránky jako je Dall-E nebo ChatGPT se těší nebývalé oblibě, Google se doposud držel stranou. Sice nabízí nástroje jako je Tensor Flow, Magenta nebo Imagen, ovšem až doposud nedokázal umělou inteligenci nějak zajímavě integrovat do svých hlavních produktů. To se má však již velice brzy změnit. Podle informací Bloombergu obletěla mailové schránky zainteresovaných zaměstnanců během dnenšího dne zpráva, podle které chce Google implementovat umělou inteligenci do všech svých hlavních produktů. Tím pádem, ji začne používat více než miliarda uživatelů.

Google se navíc nechce zaměřit jen na nástroje, které již u umělé inteligence známe. Rád by totiž přišel například s tím, že na YouTube umožní lidem měnit si ve videích oblečení nebo se jinak vylepšovat. Co je však zvláštní je fakt, že zatímco Google má zaměstnance, kteří jsou naprostými špičkami v oboru umělé inteligence, jejich nápady a průkopnické nástroje doposud zcela ignoroval. Již před více než dvěma lety dvojice zaměstnanců Googlu přišla s umělou inteligencí podobnou ChatGPT a chtěla ji integrovat do Googlu, ovšem jejich požadavky byly zamítnuty s ohledem na bezpečnostní a etické standardy společnosti. Dnes, když Google cítí, že by mohl ujet vlak, najednou přichází s tím, aby byla umělá inteligence nasazena v jeho produktech co nejrychleji to je jen možné.