Tak přece? Apple nakonec opravdu osadí nové MacBooky Air čipem M3

Zmatek nad zmatek. Tak přesně takto by se s trochou nadsázky daly zhodnotit unikající informace ohledně procesoru pro chystané MacBooky Air pro letošní rok. Když se totiž podíváme jen pár týdnu zpět, zjistíme, že to zprvu vypadalo, že letos dorazí jen 15“ MacBook Air s tím, že oživený 13“ model přijde až příští rok s čipem M3. Později se však začalo spekulovat nad tím, zda Apple letos přeci jen nepředstaví nový 13“ model i letos s tím, že by u něj mohl použít buď M3, nebo vylepšený M2 s odblokovanými grafickými jádry či čímkoliv podobným. A nyní je na stole již varianta, že dorazí oba výše zmíněné MacBooky Air letos a oba nabídnou shodně M3 s tím, že u většího je stále ve hře i druhá varianta s M2.

Fotogalerie MacBook Air M2 2022 2 MacBook Air M2 2022 3 MacBook Air M2 2022 5 MacBook Air M2 2022 6 MacBook Air M2 2022 7 MacBook Air M2 2022 8 MacBook Air M2 2022 9 MacBook Air M2 2022 10 MacBook Air M2 2022 11 MacBook Air M2 2022 12 MacBook Air M2 2022 13 MacBook Air M2 2022 14 MacBook Air M2 2022 15 MacBook Air M2 2022 16 Vstoupit do galerie

S informacemi o nasazení čipů M3 do MacBooků Air nové generace přišel před pár hodinami i portál 9to5mac, který své tvrzení opírá o zdroje, které mu měly v předešlých týdnech vyzradit například spoustu detailů ohledně chystaných iPhonů. Podle výše zmíněného portálu se již dokonce 13“ MacBook Air s M3 vyríbá a jeho uvedení je tedy již relativně blízko. Jeho kódové označení má být J513 s tím, že 15“ model nese označení J515. Čipy M3, které se po jejich odhalení stanou novými základními čipy rodiny Apple Silicon, pak budou dle očekávání disponovat opět „jen“ osmijádrovým CPU s tím, že nad počtem jader GPU visí v současnosti otazníky, stejně jako nad tím, kdy by mohl svět spatřit Pro, Max a Ultra verze čipu M3. Jasné je však to, že nás čekají v nadcházejících týdnech či spíše měsících skutečně zajímavé příchody. Představení čipu M3 totiž může s trochou nadsázky odšpuntovat poměrně velký upgradovací cyklus, do kterého se kromě MacBooků Air a Pro pravděpodobně připletou i iMacy a později i iPady.