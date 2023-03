Objevila se údajná fotka těla iPhonu 15 (Pro)! Odhaluje novou barvu

Po víkendových únicích reálných fotek digitizérů iPhonů 15 (Pro) začala před malou chvíli fanouškovským světem Applu kolovat další velmi zajímavá fotka. Ta má podle jejího autora, leakera @lipilipsi, zachycovat kovové šasi jednoho z chystaných iPhonů a to dle všeho v nové barevné variantě. Na fotku se můžete podívat v galerii pod tímto odstavcem.

Ačkoliv je toho o fotce zatím známo velmi málo a s úplnou určitostí nelze říci ani to, že patří skutečně šasi iPhonů 15 (Pro), protože hrany těla nejsou příliš zaoblené, s přihlédnutím na materiál předpokládáme, že se spíš díváme na šasi základního iPhonu 15 (je-li fotka pravdivá). Povrch šasi totiž působí na pohled jako klasický hliník, který by měl Apple pro rámeček „patnáctky“ letos opět použít. Co se pak týče barevné varianty, ta působí dost do modra, zatímco nyní používaná inkoustová je u iPhonů 14 takřka černá, nebo jí je minimálně blíž než modrá na obrázku. Nelze tedy vyloučit, že právě tento odstín tmavou verzi u iPhonu 15 nahradí. A co si o snímku myslíte vy?