Má Apple důvod k obavám? Samsung vyvíjí vlastní procesory pro mobily i počítače

Apple již nějakou dobu poměrně úspěšně vyvíjí vlastní procesory, které si našly cestu nejen do Maců, ale také i do některých iPadů. Podobnou cestou se chce v blízké budoucnosti vydat také jihokorejský gigant Samsung, který plánuje, že začne vyvíjet vlastní procesory nejen pro smartphony, ale také pro osobní počítače.

Server MacRumos s odvoláním na Business Korea dnes uvedl, že v současné chvíli již ve společnosti Samsung vznikl specializovaný interní tým, který se začíná zabývat vývojem jader budoucích vlastních procesorů z dílny Samsungu. Do čela týmu firma postavila Rhaula Tuliho, který v minulosti působil například jako vývojář ve společnosti AMD. Společnost Samsung se až doposud při výrobě svých procesorů Exynos spoléhala na britskou společnost Arm, vývoj vlastních komponent by jí ale umožnil převzít plnou kontrolu nad procesem návrhu a optimalizace – podobně jako to udělal Apple při přechodu z procesorů od Intelu na vlastní výrobu.

První vlaštovkou, která by měla vzejít z dílny společnosti Samsung, by měl být aplikační procesor, který podle dostupných informací ponese název Galaxy Chip. Světlo světa by mohl spatřit již v průběhu roku 2025. CPU tohoto procesoru by nicméně mělo být založené na technologii Arm, protože vývoj vlastních CPU jader Samsungu je zatím v počátečním stádiu. Pokud bude vývoj probíhat podle plánu, mohli bychom se již v roce 2027 dočkat procesoru od Samsungu s vlastním CPU. Samsung se o výrobu vlastních komponent začal pokoušet již v roce 2010, kdy začal investovat do příslušných technologií. V roce 2019 byl však projekt oficiálně uložen k ledu.