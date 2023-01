Nový Mac Pro s Apple Silicon se blíží, jeho testování již probíhá na plné obrátky

Čekání na dovršení přechodu z procesorů Intel na čipy Apple Silicon se pomalu ale jistě blíží ke svému zdárnému konci. Kalifornský gigant totiž podle informací reportéra Marka Gurmana v současnosti intenzivně testuje nástupce posledního počítače s Intelem, který má v současnosti v nabídce. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o Macu Pro, jehož novou verzi už samozřejmě pohání právě čip Apple Silicon.

Gurmanovi se podařilo zjistit konkrétně to, že má Apple Mac již víceméně hotov a v současnosti jej jen potřebuje dostatečně otestovat, aby se mu u něj podařily vychytat všechny ryze softwarové mušky, které by mohly jeho využitelnost jakkoliv zhoršit. Mac má být testován konkrétně s operačním systémem Ventura 13.3, který je zatím dostupný jen interně. Jedním dechem se nicméně sluší dodat, že 13.3 nemusí být systémem, se kterým nakonec Mac finálně dorazí. V minulosti jsme totiž byli hned několikrát svědky toho, že Apple chystané produkty testoval s několika systémy, které mu pomáhaly je dotáhnout k pomyslné dokonalosti. Přesně z toho důvodu proto nemá příliš smysl počítat s tím, že Mac Pro s Apple Silicon vyjde zaručeně spolu s macOS 13.3 někdy v průběhu jara.

Co se týče dalších informací o novém Macu Pro, ty sice nyní Gurman neprozradil, z dřívějška nicméně víme například to, že u něj Apple zachoval stejný design jako u jeho předchůdce, přičemž stejným způsobem mají jít upgradovat i úložiště či grafická karta. Naopak RAM paměť uživatelsky upgradovatelná nebude, jelikož je integrována do čipu. Srdcem stroje pak má být čip M2 Ultra, tedy druhá generace Ultra čipu, který v současnosti pohání Mas Studio.