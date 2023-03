Jak použít iPhone jako odposluchávací zařízení

iPhone obsahuje řadu vychytávek a některé jsou skutečně zajímavé. Slyšeli jste už o takzvaném živém poslechu? Díky němu máte možnost použít iPhone jako mikrofon, který přenáší zvuk do vašich AirPods a vy tak ve sluchátkách slyšíte to, co slyší váš telefon. Ten pak můžete kdekoli nechat a poslouchat, co se děje v okolí.

Pokud si chcete nechat zvuk z mikrofonu v iPhone pouštět do sluchátek, stačí jít do Nastavení – Ovládací centrum a přidat si položku Sluch. Nyní již jen stačí dát si do uší AirPods a následně otevřít Ovládací centrum a zde zvolit možnost Sluch a v ní poté vyberete Živý poslech. Následně uslyšíte v AirPods to, co slyší mikrofon vašeho iPhone.

Samozřejmě, berte v potaz, že vše, co děláte díky této funkci, by mělo být v rámci zákona. Také je důležité si uvědomit, že dosah sluchátek zejména v zástavbě je velmi malý a reálně je možné být od iPhone s AirPods pouze pár desítek metrů. Jedná se tedy spíše o takovou legrácku, se kterou lze například někoho napálit nebo ji lze samozřejmě využít tak, jak je zamýšlena, tedy pro lidi, kteří mají problémy se sluchem.