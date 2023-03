Apple vyvíjí revoluční displej, dostat ho měl už iPhone X

V souvislosti s Applem bylo v posledních týdnech a měsících poměrně dost slyšet o microLED displejích, kterými by kalifornský gigant rád v dohledné době nahradil OLED. Nové microLED displeje totiž svými zobrazovacími vlastnostmi, ale taktéž energetickou náročností OLEDy bez větších problémů poráží a co víc, mají dle uniklých informací své nezaměnitelné kouzlo. Applu se totiž měly podařit vyvinout panely, které působí tak, že je obsah zobrazovaný na nich jakoby nakreslený na jejich povrchu a nikoliv vnořený do něj, jak je tomu nyní. Jak se však zdá, na trh měla být tato revoluce uvedena již před několika lety.

Portále The Information zjistil od svých zdrojů velmi zajímavé zákulisní informace právě o vývoji microLED displejů, které má začít Apple od příštího roku pomalu na své produkty nasazovat. První vlaštovkou by měly být konkrétně Apple Watch Ultra 2. generace, které jsou však až druhým produktem v pomyslném rozhodovacím pořadí. Tím prvním měl být podle zdrojů výše zmíněného portálu iPhone X z roku 2017, pro který začal Apple již před mnoha lety právě microLED vyvíjet. Poměrně rychle se však tehdy mělo ukázat, že jeho plány jsou naprosto nereálné a nejenže displej pro iPhone X dokončit nestihne, ale nebude využitelný ani následujících několik let, jelikož je jeho vývoj extrémně složitý. Ostatně, přesně kvůli tomu bylo odloženo i letošní uvedení prvních Apple Watch s microLED až na příští rok.

Velmi zajímavé je pak to, že už před lety nevyvíjel Apple microLED displej jen s vidinou zlepšení zobrazovacích schopností svých budoucích produktů, ale taktéž s vizí, že se díky nim zbaví závislosti na Samsungu, který byla už před lety na velmi vysoké úrovni. Tak se však nakonec nestalo a naopak se závislost ještě více prohloubila kvůli zahájení odběru velkého množství OLED displejů pro iPhony. Postupem času se sice Apple snažil Samsung ze svého dodavatelského řetězce co nejvíce vytlačit, záhy se však ukázalo, že jsou jeho produkty velmi kvalitní a jen stěží je půjde plně nahradit komponenty od konkurence. Přesně z tohoto důvodu je proto i nyní partnerství Applu a Samsungu velmi silné a nic se na tom nezmění do doby, než se Applu podaří plně přejít na své řešení v podobě microLED panelů. V tomto případě se však bavíme o horizontu dobrých deseti let a to ještě podle nejoptimističtějších odhadů analytiků.