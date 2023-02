Apple chystá na příští rok prémiové Apple Watch Series X a SE 3! Toto o nich už víme

Na příští rok připadá desáté výročí představení prvních Apple Watch a tak nikoho zřejmě příliš nepřekvapí, že se Apple chystá tento milník oslavit, stejně jako to udělal třeba u iPhonů v roce 2017. Ostatně, Apple Watch se za poslední roky staly naprostým fenoménem, který je pro Apple pro jejich rostoucí prodeje i oblibu čím dál tím důležitější. A právě příští rok by mohl do jisté míry odstartovat novou éru tohoto produktu skrze zbrusu nový prémiový model Apple Watch Series X.

O Apple Watch Series X se v posledních měsících již několikrát hovořilo, byť v dost nejasných obrysech. Analytici totiž sice tvrdili, že na podobném projektu Apple pracuje, nebyli si však jistí tím, zda se nejedná o model Ultra či kdy vůbec mají Series X dorazit. Nyní však přišel velmi přesný analytik David Hsieh s tvrzením, že Apple Watch Series X jsou naplánovány skutečně na příští rok coby oslava 10. výročí odhalení tohoto produktu. Jednat se má o suverénně nejprémiovějšími Apple Watch, které do té doby Apple představil. Dočkat se mají i mírného zvětšení displeje a to konkrétně o 5 až 10 % s tím, že ten bude pravděpodobně růst díky zúžení rámečků kolem něj. Dále se očekává nasazení nového materiálu pro šasi, byť je velkou otázkou, o co by se mohlo jednat. Apple totiž již u Apple Watch prémiové materiály vhodné pro šasi používal či použil – namátkou keramiku, ocel či titan. Je tedy možné, že buď něco opráší a představí v upravené verzi, nebo přijde s něčím zcela novým.

Co se pak týče Apple Watch SE 3, ty budou bohužel o poznání méně zajímavé než Series X, stejně jako tomu bylo loni u SE 2. Jednat se totiž má opět „jen“ o recyklát dřívějších Apple Watch cílící na méně náročné uživatele lačnící po co nejnižší ceně. Pozitivem je nicméně to, že se u SE 3 počítá s „novým“ designem převzatým od Apple Watch Series 7, které mají displej s užšími rámečky či trochu jinak řešené zakřivení po okrajích. Přesně kvůli tomu proto dorazí hodinka ve 41 a 45mm variantách a nikoliv v 40 a 44mm variantách, jak je tomu nyní. Jak se Series X, tak se SE 3 se pak počítá na podzim příštího roku.