Microsoft zařízl jednu ze svých nejlepších aplikací pro Apple Watch

Dříve avizované rozhodnutí společnosti Microsoft se nyní stává skutečností. Technologický gigant totiž ukončil podporu aplikace Microsoft Authenticator pro Apple Watch. Zdůvodnění je poměrně jednoduché. Na vině je údajně operační systém watchOS, který je nekompatibilní s bezpečnostními funkcemi Authenticatoru. Microsoft oznámil své plány na ukončení této aplikace již v prosinci a nyní byla zcela odstraněna z App Store. Microsoft nicméně zdůrazňuje, že tato změna nemá žádný dopad na aplikaci Authenticator na iPhone.

Fotogalerie Apple Watch Ultra nahled LsA 1 Apple Watch Ultra nahled LsA 2 Apple Watch Ultra nahled LsA 6 Apple Watch Ultra nahled LsA 7 Apple Watch Ultra nahled LsA 8 Apple Watch Ultra nahled LsA 13 Apple Watch Ultra nahled LsA 14 Vstoupit do galerie

„V nadcházející verzi aplikace Authenticator pro iOS, a sice v lednu 2023, nebude k dispozici žádná doprovodná aplikace pro watchOS, protože není kompatibilní s bezpečnostními funkcemi aplikace Authenticator. To znamená, že nebudete moci nainstalovat nebo používat Authenticator na Apple Watch. Doporučujeme proto Authenticator z Apple Watch už nyní odstranit. Tato změna se týká pouze Apple Watch, takže Authenticator budete moci používat nadále na ostatních zařízeních,“ oznámil v prosinci loňského roku Microsoft. Druhou otázkou je, jaký počet uživatelů odstranění aplikace Authenticator pro Apple Watch skutečně mrzí. Uživateli byla totiž dlouho označována za nespolehlivou. Je třeba poznamenat, že samotná aplikace Microsoft Authenticator je jedinou aplikací, která podporuje schvalování podnikových přihlášení do Microsoft 365 a Azure. To znamená, že pokud tyto služby Microsoftu používáte v podnikovém prostředí, nemůžete se zcela vzdát aplikace Microsoft Authenticator.