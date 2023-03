Příchod iPhonu SE 4 je hotová věc, Apple už řeší jeho výrobu

S iPhonem SE 4 je to jako na houpačce. Zatímco ještě v loňském roce se s jeho příchodem počítalo, na začátku letoška se začaly objevovat informace o zrušení jeho vývoje, které však byly minulý týden popřeny s tím, že se s příchodem iPhonu SE 4 opět počítá. A jak se nyní zdá, Apple své plány už měnit nehodlá. Podle zdrojů asijského portálu The Elec už totiž zahájil jednání s dodavateli o jeho výrobě.

Pro výrobu iPhonu SE 4 chce Apple oslovit konkrétně čínského výrobce displejů BOE, který mu má dodat i část displejů pro iPhony 15 (Pro). Těch však dodá v porovnání se zbylými dvěma dodavateli – konkrétně Samsungem a LG – minimum a tak se mu Apple možná rozhodl toto manko vynahradit tím, že na něj vsadí při výrobě displejů pro iPhony SE 4. Zájem má pak konkrétně o 6,1“ OLED panely, které v současnosti využívá u iPhonů 13 a 14. Poměrně zajímavé je pak to, že objem objednaných displejů není vůbec malý – BOE jich má totiž Apple v příštím roce dodat na 20 milionů kusů, z čehož vyplývá, že kalifornský gigant novému typu SE věří.

A není se čemu divit. Tento model se má totiž konečně po letech zbavit prehistorického designu a přejít na novodobý vzhled a la iPhone 12. Těšit se tak můžeme na Face ID, ostré hrany a pravděpodobně i duální fotoaparát. O 5G připojení se pak má u novinky postarat první generace 5G modemu z dílny Applu, čímž by se měl právě SE 4 zapsat svým způsobem do historie. Co se pak týče samotného představení, jelikož si předešlé generace SE odbyly vždy premiéru v první polovině roku, dá se očekávat, že i SE 4 dorazí v první polovině příštího roku.