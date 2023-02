Apple začal znovu pracovat na iPhonu SE 4! Těchto 5 novinek nabídne

Na začátku letošního roku překvapily svět zprávy o tom, že Apple zrušil plány na čtvrtou generaci iPhonu SE. Ten se totiž stal v posledních letech již naprostou stálicí v nabídce Applu a jen stěží si proto lze představit, že by z ní opět v nadcházejících letech vypadl. Jak se však nyní podle zpráv analytika Ming-Chi Kua zdá, vývoj byl znovu nastartován a s telefonem se tedy v nadcházejících měsících, lépe řečeno letech počítá.

Kuovy zdroje tvrdí konkrétně to, že má Apple u novinky v současnosti v plánu nasazení hned pěti klíčových upgradů. Tím prvním je její zvětšení na 6,1“, druhým nasazení OLED displeje a třetím použití vlastního 5G modemu. Za čtvrtou a pátou novinku pak lze považovat nasazení Face ID namísto Touch ID a duální fotoaparát namísto dosavadního jednoobjektivového. Jelikož byl doposud vždy iPhone SE recyklátem dřívějších modelů, spojením prvního a druhého upgradu lze poměrně jednoduše vydedukovat, že se u iPhonu SE 4 počítá s designem iPhonu 12 či 13. Dorazit by tedy měl telefon s ostrými rámečky, rovným displejem či relativně vystouplým zadním fotoaparátem. U displeje je pak nicméně třeba počítat „jen“ se 60Hz obnovovací frekvencí, jelikož tu chce Apple ponechat letos i u iPhonů 15, takže by bylo zvláštní, kdyby tomu tak nebylo u SE 4 – tím spíš, když má dle Kuových zdrojů dorazit v březnu či dubnu 2024.

S novým designem se samozřejmě pojí i fakt, že u něj Apple vymění Touch ID za Face ID či že se jako vůbec první iPhone SE dočká duálního fotoaparátu. S trochou nadsázky se však dá říci, že k těmto upgradům přijde telefon jako slepý k houslím, jelikož kdyby tyto věci nenabízely dřívější modely, SE jakožto jejich recyklát by nic takového nedostal, protože se pro něj Applu nevyplatí nic speciálního vyvíjet. Jedno prvenství však má přeci jen SE 4 mít a tím je 5G modem. Jednat se totiž má vůbec o první produkt z dílny Applu, který bude osazen jeho vlastním modemem. Poměrně zajímavé je nicméně to, že právě problémy s jeho vývojem měly před pár měsíci Apple přesvědčit k odložení plánů na uvedení tohoto telefonu. Zdá se tedy, že iPhone SE 4 bere kalifornský gigant skutečně jako jakýsi testovací model, na kterém si ověří, jak se mu modem vydařit.

Zatímco o termínu představení je v současnosti již relativně jasno, nad cenovkou stále visí otazníky. Obecně sice platí, že byly iPhony SE vždy poměrně levnými telefony, jedním dechem je však třeba dodat, že tomu tak bylo z velké části i proto, že u nich byly použity levné komponenty ve formě LCD displejů či Touch ID. To se však přechodem na Face ID a OLED diametrálně změní. Asi by proto nebylo překvapivé, kdyby se řada SE příchodem čtvrté generace nálepky levného a dostupného iPhonu vůbec poprvé ve své historii zbavila.