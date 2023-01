Proč Apple zrušil iPhone SE 4? Důvod vás překvapí a zároveň znepokojí

Na konci loňského roku obletěly svět zprávy o tom, že Apple zrušil vývoj iPhonu SE 4, se kterým se přitom do té doby počítalo pro letošek, maximálně pak rok 2024. Nyní se pak na světlo světa dostaly důvody, proč tak učinil a nutno říci, že jsou jednak překvapivé a jednak do jisté míry znepokojivé. Netýkají se totiž ve výsledku jen iPhonů SE 4, ale iPhonů obecně.

Pokud jste zrušení vývoje iPhonu SE 4 přisuzovali tomu, že se jeho předešlé generace zkrátka špatně prodávaly a kvůli tomu se Apple rozhodl v SE iPhonech nepokračovat, jste na omylu – tedy minimálně částečném. Nepříliš velké prodeje iPhonů SE v předešlých letech sice mohly mít na zrušení SE 4 vliv, ten hlavní důvod je však podle zdrojů velmi dobře informovaného Apple analytika Ming-Chi Kua fakt, že kalifornský gigant stále extrémním způsobem tápe nad vývojem vlastního 5G modemu. Na tom sice pracuje již řadu let ve snaze nahradit jím řešení od Qualcommu, avšak úspěch se ne a ne dostavit. Minulý rok to pak zřejmě už vypadalo na to, že by první verze 5G modemu Applu mohla vzniknout, nakonec se tak však nestalo.

A právě s tímto neúspěchem souvisí odpískání iPhonu SE 4. Tento model měl být totiž dle informací Kua prvním iPhonem, který měl 5G modemem od Applu disponovat. Nikoliv však proto, že se u něj chtěl Apple novinkou pochlubit, ale poměrně překvapivě proto, že si sám neměl být jistý její kvalitou a tudíž jí chtěl nejprve otestovat na produktu, který by až tak moc nevadilo „obětovat“. Pokud by se pak 5G modem od Applu ukázal jako bezproblémový jak z hlediska rychlosti, tak i energetické spotřeby, bylo v plánu jej nasadit do hlavní produktové řady iPhonů – tedy buď iPhonů 15 (Pro) či 16 (Pro). Krach 5G modemu však nyní udělal z iPhonu SE 4 zbytečný produkt, jelikož testování nového komponentu bylo jeho hlavním „posláním“ a Apple jej tudíž logicky nemá chuť vydat.

Situace kolem 5G modemu od Applu je jednak překvapivá, ale zcela upřímně řečeno i dost znepokojivá. Je totiž naprosto ojedinělé, že by si Apple nějakým svým řešením nebyl jistý natolik, že by jej nejprve raději nasadil na jiném než hlavním produktu – tedy bavíme-li se o klíčových projektech. Vždyť podle této logiky by třeba výřez v displeji či Dynamic Island jako první dorazil na iPhony 8 či 14 a řada X a 14 Pro by se držela dřívějšího designu. Kalifornský gigant tedy evidentně extrémním způsobem tápe a je dost dobře možné, že vývoj zcela odpíská a bude v dlouhodobém horizontu spoléhat na Qualcommu, který mu v současnosti modemy dodává. I to je však do jisté míry zarážející, jelikož Apple si uměl poradit takřka vždy, jelikož se jedná o společnost s víceméně neomezenými zdroji. Po krachu AirPower se nicméně nyní díváme na druhý problém v poměrně krátké době, který fanouškovskému světu Applu vysílá jasný vzkaz, že je něco v nepořádku.