Apple zřejmě úplně zrušil vývoj iPhone SE 4!

Nová generace levného iPhonu SE je v ohrožení. Tvrdí to alespoň přední Apple analytik Ming-Chi Kuo, kterému se podařilo zjistit od jeho zdrojů pocházejících velmi pravděpodobně přímo ze samotného Applu, že plány na iPhone SE 4 byly buď odloženy, nebo možná dokonce úplně zrušeny. Důvod přitom příliš nepřekvapí.

Fotogalerie iPhone SE 4 koncept -1 iPhone SE 4 koncept -2 iPhone SE 4 koncept -3 iPhone SE 4 koncept -4 iPhone SE 4 koncept -5 iPhone SE 4 koncept -6 iPhone SE 4 koncept -7 iPhone SE 4 koncept -8 Vstoupit do galerie

K odložení či úplnému zrušení měl Apple přimět velmi nízký zájem o smartphony střední a nižší třídy, mezi které patří kromě Androidů třeba i iPhone SE 3, iPhone 13 mini nebo iPhone 14 Plus (s ohledem na technické specifikace). Ostatně, obliba Pro iPhonů je v posledních letech více než viditelná, jelikož jejich dostupnost je pravidelně dlouhé měsíce po představení mizerná. Zdroje Kua navíc tvrdí, že k rozhodnutí Applu přispěl fakt, že by iPhone SE 4 už nebyl jen recyklátem iPhonu 8, ale byl by postaven na základech iPhonu XR. Jelikož by jej však bylo třeba upravit v celé řadě věcí a navíc by byl na výrobu dražší než recyklát iPhone SE 3, přestává tento telefon dávat Applu rázem i s ohledem na dnešní ekonomickou situaci ve světě čím dál tím menší smysl. Jestli pak kalifornský gigant tento projekt někdy v budoucnu oživí, bude to pravděpodobně nejdříve za dva až tři roky.