Nový iMac možná dorazí ještě letos a toto nabídne

Není tomu sice tak dávno, co valná většina zdrojů tvrdila, že se letos nové generace iMacu nedočkáme, a už je vše opět jinak. Zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž před pár hodinami prozradily, že Apple finišuje s vývojem nové generace svého all-in-one stroje a že je možné, že jej stihne uvést ještě letos.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že nový iMac bude „jen“ aktualizovaným 24“ modelem z roku 2021. Dostat by tedy měl stejný design a pár vylepšených vnitřních komponent v čele s čipsetem. Srdcem stroje by se měl stát konkrétně procesor Apple M3 založený na 3nm technologii, který se stane novým základním čipem rodiny Apple Silicon, který se objeví i v MacBoocích Air, potažmo iPadech Air a Pro. Co se pak týče designu, u něj se počítá maximálně s nasazením nové barevné varianty, kterou Apple nahradí některou z těch nynějších.

Nová generace iMacu je podle zdrojů v současnosti ve finální fázi vývoje s tím, že následovat bude její intenzivní testování. Jakmile jej Apple dokončí, pak nebude ve výsledku stát nic v cestě odhalení a následnému spuštění prodejů této novinky. Dřív než ve druhé polovině letoška to však dle Gurmana nebude.