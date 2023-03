Microsoft po Xbox ledničce představí i Xbox topinkovač! Takto má vypadat

Microsoft by si za své počínání v posledních letech zasloužil cenu za technologickou společnost s největším smyslem pro humor. Poté, co představil relativně nedávno svou Xbox miniledničku poté, co začali jeho nejvýkonnější konzoli Xbox Series X s tímto kuchyňským spotřebičem uživatelé srovnávat, totiž nyní podle francouzského webu tally.so chystá i topinkovač. Ten však svůj design převezme od méně výkonného Xboxu Series S.

Kdy přesně by měl Microsoft se svou novinkou přijít na trh není v tuto chvíli sice jasné, nicméně vzhledem k tomu, že má dle všeho již její vývoj dokončený, nemuseli bychom čekat příliš dlouho. Podle uniklých technických specifikací se pak máme u produktu dočkat například šesti stupňů ohřevu, možnosti vložit dva krajíce chleba, využít jej kromě opékání třeba i k rozmražování a tak podobně. Zkrátka a dobře, jednat se bude o naprosto běžný topinkovač, čemuž by měla odpovídat i jeho cena. Ta má totiž být nastavena na zhruba 60 euro, tedy asi 1410 Kč.

