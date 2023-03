iPhone 15 Pro má být díky této novince obrovským hitem

Přestože se nová generace iPhonů v čele s řadou 15 Pro představí až za dobrého půl roku, už nyní se jí předpovídá zářivá budoucnost. Tvrdí to i analytici asijského portálu DigiTimes, dle kterých se na kolosálním úspěchu řady 15 Pro podepíše zejména její procesor Apple A17 Bionic, který naprosto rozdrtí nejen všechny předešlé verze čipsetů Applu, ale taktéž konkurence.

Analytici DigiTimes jsou přesvědčeni konkrétně o tom, že vlastnosti nového A17 Bionic budou pro obrovské množství jablíčkářů hnacím motorem k přechodu z jejich starších iPhonů. Možná však ani tak ne kvůli skvělému výkonu, který se u tohoto stroje očekává, ale kvůli jeho dalším kladným vlastnostem v čele s mimořádnou energetickou úsporností, která by se měla velmi kladně podepsat na výdrži baterie. Jen pro zajímavost, díky přechodu na 3nm výrobní proces by měly být nové čipsety oproti nynějším A16 Bionic o 35 % úspornější, což by se mělo v kombinaci s dalšími úspornými komponenty projevit na výdrži minimálně v řádu jednotek hodin.

Dalším velkým benefitem a zároveň důvodem, proč na iPhony s A17 Bionic přejít, pak může být podle analytiků plánovaná podpora RayTracingu, která by byla bezesporu velmi zajímavá zejména pro vývojáře her. Díky tomuto upgradu by tak mohly na iPhony dorazit nové AAA tituly, které by byly právě na řadě 15 Pro suverénně nejlépe hratelné právě díky jeho „srdci“. Je tedy rozhodně na co se těšit.