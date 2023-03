Českem se začaly šířit falešné SMS, vyzývající k přihlášení na Portál občana!

Ivan Bartoš varoval na svém oficiálním facebookovém profilu před SMS, které začaly chodit lidem napříč celou ČR. SMS odkazují na falešné stránky portálu občana s cílem vylákat z uživatelů údaje pro přístup k jejich bankovnictví. Pokud vám dojde sms, ve které vám někdo slibuje vrácení peněz za daně, případně další věci související s portálem občana nebo datovou schránkou, dobře si zkontrolujte, na jaké stránky sms odkazuje. Jediné oficiální stránky Portálu občana mají odkazy obcan.portal.gov.cz nebo pouze gov.cz. Jakékoli další odkazy jsou podvodné.

Jak se zdá, tak přihlašovat se přes bankovní identitu, přes kterou se lze přihlásit také do internetového bankovnictví nebyl zrovna nejlepší nápad. Dejte tedy skutečně velmi dobrý pozor na to, kam své osobní údaje a přihlašovací údaje zadáváte. „Na falešných stránkách, které kopírují grafickou podobu Portálu, vás podvodníci chtějí přinutit, abyste se přihlásili přes svou bankovní identitu (BankID). Tím byste jim odevzdali svůj přístup do internetového bankovnictví. Odhalené stránky jsou teď zablokované, ale můžou vzniknout další. Varujte rodinu a přátele a buďte opatrní,“ uvedl Bartoš na svém FB profilu.