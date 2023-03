Apple začíná na přání provádět u Apple Watch Ultra test hloubkoměru a vodotěsnosti

Na americkém webu podpory Apple se dnes objevil nový dokument, který uživatele Apple Watch Ultra informuje o možnosti nechat provést test hloubkoměru a vodotěsnosti jejich hodinek. Objevuje se zde několik modelových situací, za kterých mohou uživatelé chtít nechat své hodinky otestovat. S ohledem na důležitost zajištění správné funkčnosti hloubkoměru by tuto službu mohli využit například potápěči, kteří na něj spoléhají při ponorech nebo majitelé, kteří se obávají možné netěsnosti po nárazu, aniž by na hodinkách našli viditelné poškození.

O provedení testu Apple Watch Ultra je možné požádat prostřednictvím online podpory. Apple provede vizuální kontrolu hodinek, aby zjistil jakékoli viditelné poškození a pokud se zařízení jeví jako neporušené, dojde k jeho otestování. Uživatelé jsou zde upozorněni, že neviditelné poškození může mít při provedení testu hloubkoměru a vodotěsnosti za následek nefunkčnost zařízení. To si může vyžádat poplatek za výměnu, pakliže se na daný problém nevztahuje záruka. Ze stejného důvodu test nelze provést, pokud mají Apple Watch Ultra viditelné praskliny. Apple nespecifikuje, zda je tato služba zpoplatněna. Bude-li se tato možnost v budoucnu týkat i českých zákazníků, prozatím není jasné. Jistě by se ale našli majitelé, kteří by takovou nabídku uvítali.