Beatoven aneb umělá inteligence, která za vás složí hudbu během chvilky

Umělá inteligence se v poslední době skloňuje snad ve všech možných pádech. Lze ji využít v pestré škále oblastí, a těžit z ní mohou nejen odborníci, ale také řadoví uživatelé. Těm může umělá inteligence pomoci třeba s tvorbou textů nebo v řadě kreativních oblastí, jako je hudba či design.

Jednou ze zajímavých stránek, které nabízí služby umělé inteligence, je Beatoven. Na tomto webu si během chvilky můžete vytvořit a přizpůsobit vlastní skladby, které můžete využít třeba pro propagační tvorbu nebo jako podklad pro vaše soukromá videa na sociálních sítích. Rozhodli jsme se, že se na web Beatoven podíváme blíže a vyzkoušíme, jak funguje.

Stránka Beatoven vyžaduje registraci, která je otázkou několika málo okamžiků. V rámci registrace zadáte vaši profesi, obor a další detaily. Po registraci se přesunete na stránku pro vytvoření vašeho prvního projektu. Tvorbu zahájíte kliknutím na dlaždici se znaménkem „+“, kdy je zapotřebí postupně přidávat do skladby jednotlivé stopy. Stopy si můžete pojmenovat podle vlastního uvážení, pro účely tvorby tohoto článku jsme ponechali původní názvy. V dalším kroku následuje výběr žánru, který má daná stopa nést. Na výběr máte například z kategorií Pop, Ambient, Indie, Cinematic nebo třeba HipHop. Jakmile zvolíte žánr, vyberete v následujícím kroku příslušnou emoci. Jakmile máte vybráno, můžete upravit veškeré detaily vytvořené stopy včetně délky trvání a změny hlasitosti. Po kliknutí na ikonku kláves ve spodní části můžete upravit prvky stopy, se kterou pracujete. Kliknutím na tlačítko Compose následně zahájíte generování celé skladby.

Jakmile jste hotovi s vaší první stopou, můžete přímo v okně pro její úpravu a přizpůsobení měnit i základní parametry, jako je tempo, žánr a nálada. Pokud provedete změny tohoto typu, musíte před poslechem opět kliknout na Compose Track. Generování skladby trvá v závislosti na její délce v řádech desítek sekund až několika málo minut. Za pomoci posuvníku se symbolem nůžek můžete skladbu rozdělit do několika sekcí, u nich poté lze individuálně opět přizpůsobit parametry. Pro stažení skladby použijte tlačítko Download v horní části obrazovky. Pokud chcete vámi vytvořenou skladbu přidat do videa, můžete video přetáhnout do příslušného okna.

Web Beatoven má dokonale přehledné uživatelské rozhraní, a jeho tvůrcům se povedlo zapracovat na intuitivním ovládání, které si během chviky snadno osvojíte. Beatoven nabízí možnost omezeného bezplatného využívání, stejně jako neomezenou placenou službu s bonusovými funkcemi, jejíž cena začíná na 20 dolarech měsíčně, ale která je určená především týmům o více osobách.

Beatoven si můžete vyzkoušet zde